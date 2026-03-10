Il Garante dei Minori ha dichiarato che i bambini della famiglia nel bosco non sono idonei all'adozione e che potrebbero invece essere affidati al padre. La decisione si basa su valutazioni legali e sulla tutela dei minori, senza indicare altre motivazioni. La questione riguarda il futuro dei bambini e l'intervento delle autorità competenti per garantire il loro benessere.

Il Garante dei Minori ha escluso che i figli della cosiddetta Famiglia nel bosco possano essere dati in adozione, dopo che la madre è stata allontanata dalla struttura nella quale risiedono. Nel provvedimento, inoltre, non c’è nulla che indichi la separazione permanente dei figli dai genitori. Smentita, quindi, la teoria del perito Tonino Cantelmi. Le spiegazioni del Garante per i Minori sulla Famiglia nel bosco Secondo il Garante i bambini non vanno separati tra loro Cantelmi torna sulla separazione dalla madre Le spiegazioni del Garante per i Minori sulla Famiglia nel bosco La Garante per l’Infanzia della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, ha smentito le dichiarazioni del perito di parte della cosiddetta Famiglia nel bosco, Tonino Cantelmi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Garante dei Minori esclude l'adozione dei bambini: potrebbero essere affidati al padre

