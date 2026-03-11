Una famiglia si trova nel bosco, con il padre che chiede alla moglie di collaborare e mette in chiaro che, se le proteste continueranno, agirà da solo. La situazione è in evoluzione e le tensioni tra i membri sono evidenti. La vicenda riguarda i rapporti e le decisioni prese all’interno della famiglia, mentre si cerca di trovare una soluzione condivisa.

Sembra un film ma è realtà. Quella della famiglia nel bosco è una storia incredibile che, da novembre, continua a dividere l’opinione pubblica: c’è chi parla di un intervento necessario, di diritti e di legge e chi invece fa appello alle coscienze e solleva interrogativi. Ci si chiede quanto sia giusto che uno Stato strappi dei bambini dalle braccia dei genitori e, tra i detrattori, c’è chi quotidianamente organizza proteste ma anche chi minaccia e insulta chi che prende le decisioni. Infatti, la presidente del Tribunale dei minori, Cecilia Angrisano, firmataria del provvedimento con cui è stata sospesa la potestà genitoriale, è finita sotto scorta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, il padre: ‘Basta proteste! Mia moglie deve collaborare o procederò da solo’

