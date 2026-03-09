Operai edili aprono bagno chimico in cantiere e trovano un cadavere | uomo scomparso alcuni giorni fa

Gli operai edili in un cantiere di Ascoli Piceno hanno aperto un bagno chimico e hanno trovato il corpo di un uomo scomparso alcuni giorni prima. La vittima, un 64enne del luogo, viveva nelle vicinanze e era stato visto l’ultima volta prima della scomparsa. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

La terribile scoperta alla ripresa del lavoro in un cantiere ad Ascoli Piceno. La vittima è stata identificata successivamente come un 64enne del posto che abitava poco lontano e che era scomparso improvvisamente da alcuni giorni.