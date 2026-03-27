LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | FP3 e qualifiche Antonelli sfida Russell

Benvenuti alla diretta del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Questa mattina sono in corso le sessioni di prove libere 3 e le qualifiche, con il pilota italiano Antonelli che si sta confrontando con Russell. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle sessioni e sugli eventuali sviluppi della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Si entra nel vivo a Suzuka con la seconda giornata di gare con in programma le FP3 e le qualifiche. Nel venerdì di Suzuka le Mercedes si sono confermate le monoposto da battere sul giro secco. Nelle FP1 George Russell è stato il più veloce di tutti in 1:31.666 con appena 26 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli. L’italiano ha chiuso in seconda posizione anche le FP2 a meno di 1 decimo da Oscar Piastri. La Mclaren è stata la vera sorpresa di questo venerdì, dimostrandosi veloce dopo le grandi difficoltà del GP cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Aggiornamenti e notizie su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA FP3...

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