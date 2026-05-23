LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | scattano le qualifiche Sarà ancora Antonelli contro Russell?

Notizia in breve

Alle 22.00, le qualifiche del GP Canada 2026 sono iniziate. Alonso ha subito un unsafe release, mentre Colapinto ha quasi causato un incidente evitato con un intervento tempestivo. Antonelli e Russell sono ancora in pista, pronti a sfidarsi. Nessuna decisione ufficiale è stata presa sui tempi, ma la tensione si fa sentire tra i piloti. La sessione prosegue con dinamiche di gara che potrebbero cambiare gli equilibri della corsa.