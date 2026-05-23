LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | scattano le qualifiche Sarà ancora Antonelli contro Russell?
Alle 22.00, le qualifiche del GP Canada 2026 sono iniziate. Alonso ha subito un unsafe release, mentre Colapinto ha quasi causato un incidente evitato con un intervento tempestivo. Antonelli e Russell sono ancora in pista, pronti a sfidarsi. Nessuna decisione ufficiale è stata presa sui tempi, ma la tensione si fa sentire tra i piloti. La sessione prosegue con dinamiche di gara che potrebbero cambiare gli equilibri della corsa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Chiaro unsafe release da parte di Alonso. Colapinto ha quasi inchiodato per non finirgli addosso. 22.00 Iniziate le qualifiche. Si parte con la Q1 da 18 minuti: i peggiori 6 piloti verranno eliminati. 21.57 Cielo completamente nuvoloso a Montreal. 21° la temperatura dell’aria. 21.56 Curiosamente, per ben tre volte è capitato che il pilota passato per primo sotto la bandiera a scacchi di Montreal non abbia vinto la gara! Nel 1980 Didier Pironi venne penalizzato di un minuto per partenza anticipata, venendo classificato terzo. La medesima sorte colpì Gerhard Berger nel 1990, anche se l’austriaco si attestò al quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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