Il Gran Premio di Australia di Formula 1 si svolgerà domenica 8 marzo alle 5:00 del mattino, trasmesso in differita su TV8. La gara si terrà nel circuito di Melbourne, all’interno dell’Albert Park, un’area nota per il suo particolare scenario urbano. È il primo dei ventiquattro eventi che comporranno il calendario stagionale della Formula 1.

Il Gran Premio di Australia di F1 si disputerà alle ore 5:00 di domenica 8 marzo. Il Circus vivrà il primo dei suoi ventiquattro appuntamenti stagionali nel tracciato di Melbourne, ricavato nelle strade dell’Albert Park, uno dei luoghi più iconografici della metropoli down under. Quella del 2026 sarà la quarantesima edizione di un evento nato nel 1985 e da allora perenne parte integrante del calendario della massima categoria automobilistica. Per la verità, c’è stato uno iato dovuto alla pandemia (non si è corso nel 2020 e 2021); cionondimeno, la competizione era stata programmata. Non ha potuto svolgersi solo per cause di forza maggiore. Sarà però “solo” la ventinovesima recita sulla pista di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la F1 su TV8 oggi, GP Australia 2026: orario differita gara in chiaro

Quando la F1 su TV8, GP Australia 2026: orario differita gara in chiaroDopo le qualifiche andate in scena all’alba italiana, il momento topico del fine settimana arriverà con il via allo spegnimento dei semafori previsto...

Quando la F1 su TV8 oggi, GP Australia 2026: orario differita qualifiche in chiaro sabato 7 marzoLe qualifiche del Gran Premio d’Australia 2026 di F1 si disputeranno sabato 7 marzo dalle ore 6:00 alle 7:00 italiane.

Tutto quello che riguarda Quando la F1 su TV8 oggi GP Australia....

Temi più discussi: F1 GP Australia: gli orari e dove vedere la prima gara del 2026 in tv e streaming; Formula 1, GP Australia 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp d'Australia 2026; F1, orari GP Australia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming.

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Ferrari e Mercedes differenziano la strategia. Chi avrà ragione?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN DIFFERITA 19° giro/58 Pit-stop per Lindblad e Verstappen. 18° giro/58 Si ferma la ... oasport.it

Quando la F1 su TV8, GP Australia 2026: orario differita gara in chiaroDopo le qualifiche andate in scena all'alba italiana, il momento topico del fine settimana arriverà con il via allo spegnimento dei semafori previsto ... oasport.it

George Russell conquista il Gran Premio d’Australia Vi è piaciuto lo spettacolo offerto oggi dalla Formula 1 #AustralianGP - facebook.com facebook

F1 LIVE Australia: caccia alle Mercedes. Leclerc in seconda fila. Alle 5 il via x.com