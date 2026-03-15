F1 su TV8 oggi GP Cina 2026 | orario differita gara in chiaro

Oggi su TV8 viene trasmesso in differita il Gran Premio di Cina di Formula 1, previsto alle ore 8:00 di domenica 15 marzo. La gara si svolge nell’autodromo di Jiading, nei sobborghi di Shanghai, e rappresenta il secondo degli 24 eventi della stagione 2026. La competizione coinvolge diversi team e piloti, che si sfidano su un circuito situato nel principale centro finanziario della Cina.

Il Gran Premio di Cina di F1 si terrà alle ore 8:00 di domenica 15 marzo. Il Circus affronterà il secondo dei ventiquattro eventi programmati in questo 2026 nell’autodromo di Jiading, edificato nei sobborghi di Shanghai, la capitale finanziaria ed economica di Zhongguo. Quella del 2026 sarà la diciannovesima edizione di un appuntamento nato nel 2004 e che, da allora, avrebbe perennemente fatto parte del calendario della massima categoria automobilistica. Tuttavia, c’è stata una frattura dovuta alla pandemia (non si è corso dal 2020 al 2023); cionondimeno, il mercato cinese è troppo importante per la F1, che superate le cause di forza maggiore è subito tornata a Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it

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