F1 Sprint Canada | vince Russell scintille con Antonelli L’italiano furioso | Mi ha spinto fuori | Ordine d’arrivo e nuova classifica

George Russell ha vinto la Sprint race del Gran Premio del Canada. Durante la gara, ha avuto un duello con il compagno di squadra, Kimi Antonelli, con il quale è avvenuto un contatto. L’italiano si è mostrato furioso, accusando Antonelli di averlo spinto fuori dalla pista. La classifica della Sprint race è stata aggiornata in base ai risultati di questa gara.

George Russell, protagonista di un duello serrato con tanto di contatto con il compagno di Mercedes Kimi Antonelli, si aggiudica la Sprint race del Gp del Canada. Alle sue spalle la McLaren di Lando Norris e lo stesso Antonelli. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiudono al quinto e sesto posto, davanti alla Red Bull di Max Verstappen. I due grandi protagonisti della Sprint sul circuito di Montreal sono stati i piloti Mercedes. Russell, partito in pole, è scattato davanti a tutti ma ha visto il rivale Antonelli avvicinarsi fin da subito. Già al quinto giro il 19enne italiano ha tentato il primo affondo. Al sesto giro ecco il contatto, con Antonelli costretti ad andare fuori pista e furioso via radio: “ Mi ha spinto fuori “, ha detto al suo team, con Toto Wolff che è intervenuto più volte per tentare di calmarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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