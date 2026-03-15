Classifica Mondiale piloti F1 2026 | Antonelli vince a Shanghai e si avvicina a Russell Leclerc ed Hamilton vicinissimi

La classifica mondiale dei piloti di Formula 1 2026 vede Antonelli al comando dopo la vittoria a Shanghai, che gli permette di ridurre il gap con Russell, mentre Leclerc e Hamilton si trovano molto vicini in classifica. Il campionato, iniziato in Australia e in programma di concludersi ad Abu Dhabi, comprende 24 Gran Premi, gli stessi del 2024 e del 2025.

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli vince a Shanghai e si avvicina a Russell, Leclerc ed Hamilton vicinissimi Articoli correlati Leggi anche: Classifica Mondiale piloti F1 2026: Russell sempre più leader, Leclerc aggancia Antonelli in piazza d’onore Leggi anche: Classifica Mondiale piloti F1 2026: Russell subito in vetta davanti ad Antonelli Aggiornamenti e contenuti dedicati a Classifica Mondiale Temi più discussi: F1, le classifiche del Mondiale 2026; Classifica Mondiale Piloti F1 2026 post Sprint Cina: Russell allunga sulle Ferrari; Classifica Mondiale Piloti Formula 1 2026; Classifica piloti e costruttori: Russell subito in vetta, Ferrari in scia alla Mercedes. Classifica Mondiale piloti F1 2026: Russell sempre più leader, Leclerc aggancia Antonelli in piazza d’onoreIl Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ... oasport.it F1, GP di Cina, le pagelle: Antonelli prima vittoria (10), Hamilton rinato (9). Verstappen disperso (4)Succede di tutto al GP di Cina, seconda tappa del Mondiale di Formula 1. Al termine di una gara pazza, la vittoria va ad Antonelli, al primo successo in ... msn.com Roma entra nella classifica dei migliori ospedali del mondo. Secondo la graduatoria World’s Best Hospitals 2026 di Newsweek, il Policlinico Gemelli si piazza al 33° posto mondiale, il miglior risultato mai ottenuto da un ospedale italiano. Nella top 250 comp facebook MotoGP, la classifica del mondiale dopo la Sprint in Thailandia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ThaiGP x.com