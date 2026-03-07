Qualifiche GP Australia 2026 F1 | Russell in pole Antonelli sorprende Ferrari dietro Hamilton deluso

Le qualifiche del GP d’Australia 2026 di Formula 1 si sono concluse con Russell in pole position, grazie a un tempo di 1:18. Antonelli ha ottenuto un risultato sorprendente, mentre le Ferrari si sono collocate dietro al britannico. Hamilton si è mostrato deluso dopo le sessioni di qualifica, e le Mercedes si sono posizionate davanti a tutte le altre vetture.

Le qualifiche del GP d’Australia 2026 di Formula 1 aprono ufficialmente la nuova era regolamentare del mondiale e regalano subito una sorpresa: la pole position va a George Russell, che porta la Mercedes davanti a tutti a Melbourne con un tempo di 1:18.518. Accanto a lui scatterà il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, autore di una prestazione straordinaria dopo un sabato iniziato nel peggiore dei modi. Terza posizione per Isack Hadjar con la Red Bull, mentre la prima Ferrari è quella di Charles Leclerc, quarto. Più indietro Lewis Hamilton, solo settimo. Indice. Mercedes domina le qualifiche GP Australia 2026. Ferrari lontana dalla pole dopo le qualifiche GP Australia 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Qualifiche GP Australia 2026, F1: Russell in pole, Antonelli sorprende. Ferrari dietro, Hamilton deluso Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Russell in pole davanti ad Antonelli, grossa delusione Ferrari Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Russell devastante sulle Ferrari, brutto incidente per Antonelli. Alle 6.00 le qualifiche Tutti gli aggiornamenti su Qualifiche GP Australia 2026 F1 Russell.... Temi più discussi: Mondiale di F1 al via: il PROGRAMMA del primo weekend; Griglia di partenza F1, GP Australia 2026: risultati e classifica qualifiche; F1 GP Australia 2026, qualifiche LIVE: Russell vola con Mercedes, Ferrari all’inseguimento - Formula 1; Qualifiche Gp Australia 2026 e pole, la griglia di partenza. Griglia di partenza F1, GP Australia 2026: Russell in pole, bene Antonelli. Ferrari impalpabile, Verstappen 20°!Calato il sipario sulle qualifiche del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, è stato ... oasport.it Qualifiche GP Australia 2026: Russell vola con Antonelli, Ferrari delude. Botto per VerstappenGeorge Russell agguanta la prima pole position del 2026 davanti ad Antonelli che rischia una penalità. Terzo Hadjar davanti a Leclerc, Hamilton solo 7° ... automoto.it Mercedes imprendibili! Russell domina le qualifiche e conquista la pole position davanti all'italiano Kimi Antonelli Ferrari a quasi un secondo: Leclerc 4° alle spalle di un super Hadjar all'esordio con la Red Bull, 7° posto per Hamilton dietro alle McLare x.com FREDERIC VASSEUR: "QUALIFICHE CAOTICHE, PECCATO PER NON AVER OTTENUTO IL TERZO POSTO. MERCEDES OGGI SU UN ALTRO PIANETA" "Queste prime qualifiche sono state caotiche. Abbiamo commesso qualche errore ed è un peccato p - facebook.com facebook