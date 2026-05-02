Charles Leclerc ha terminato al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Dopo la gara, il pilota ha dichiarato di essere soddisfatto della macchina migliorata, anche se sperava in un risultato più alto. Ora si concentra sulle qualifiche, che si terranno nelle prossime ore. La gara si è disputata in condizioni di alta competitività e con molte variabili di percorso.

Charles Leclerc è soddisfatto a metà dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium il pilota di Maranello ha messo in scena una gara di spessore all’inseguimento delle imprendibili McLaren. Il successo nella gara su distanza ridotta è andato a Lando Norris che ha preceduto Oscar Piastri mentre il monegasco ha completato il podio tenendo a bada Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Alle loro spalle Max Verstappen e Lewis Hamilton. Al termine della Sprint Race il pilota del team Ferrari ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “ Sicuramente gli aggiornamenti hanno portato benefici alla macchina.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc: “Macchina migliorata, ma speravo in un risultato migliore. Ora testa alle qualifiche”

Charles Leclerc’s Reaction To His Japan Gp Qualifying F1 2026

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