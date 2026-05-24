Ex Ilva Nichi Vendola esce dal processo per prescrizione dei reati
L'ex presidente della Regione è uscito dal processo per prescrizione dei reati legati alla gestione dell'ex Ilva. Nel 2021 era stato condannato a tre anni e sei mesi in primo grado a Taranto per concussione. La prescrizione riguarda i reati contestati in quel procedimento. La decisione è stata comunicata nel corso di un'udienza di oggi. La vicenda coinvolgeva presunti abusi legati alla gestione dell'acciaieria.
L’ex governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola, esce dal processo “Ambiente svenduto”, sul presunto disastro ambientale causato dall’ex Ilva di Taranto. Nel 2021 Vendola era stato condannato in primo grado a Taranto a 3 anni e 6 mesi per concussione nei confronti di Giorgio Assennato, ex direttore generale dell’Arpa Puglia. La Corte d’Appello di Lecce ha poi annullato la sentenza, trasferendo il fascicolo alla Procura di Potenza. Lo ha deciso oggi il collegio della Corte d’Assise del Tribunale di Potenza, presieduto da Marcello Rotondi, durante la terza udienza dibattimentale del processo in corso di svolgimento nel capoluogo lucano. Per Vendola ed altri 14 è stato deciso il “non luogo a procedere per intervenuta prescrizione”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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