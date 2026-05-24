Ex Ilva Nichi Vendola esce dal processo per prescrizione dei reati

Notizia in breve

L'ex presidente della Regione è uscito dal processo per prescrizione dei reati legati alla gestione dell'ex Ilva. Nel 2021 era stato condannato a tre anni e sei mesi in primo grado a Taranto per concussione. La prescrizione riguarda i reati contestati in quel procedimento. La decisione è stata comunicata nel corso di un'udienza di oggi. La vicenda coinvolgeva presunti abusi legati alla gestione dell'acciaieria.