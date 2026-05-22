Reati prescritti Vendola esce dal processo sull’ex Ilva
L’ex governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola, è stato escluso dal processo chiamato Ambiente svenduto, che riguarda un presunto disastro ambientale legato all’ex Ilva di Taranto. La decisione si è basata sulla prescrizione dei reati contestati. Il procedimento giudiziario riguardava presunti danni ambientali derivanti dall’attività dell’acciaieria, ma ora Vendola non sarà più coinvolto nel processo. La vicenda si era concentrata sulle responsabilità legate alla gestione ambientale dell’impianto.
L’ex governatore pugliese era accusato di concussione nell’ambito dal procedimento Ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall’impianto. L’ex governatore della Regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo Ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall’ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso il collegio della Corte d’Assise del Tribunale di Potenza, presieduto da Marcello Rotondi, durante la terza udienza dibattimentale del processo in corso di svolgimento nel capoluogo lucano. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All’ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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