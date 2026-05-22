Reati prescritti Vendola esce dal processo sull’ex Ilva

L’ex governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola, è stato escluso dal processo chiamato Ambiente svenduto, che riguarda un presunto disastro ambientale legato all’ex Ilva di Taranto. La decisione si è basata sulla prescrizione dei reati contestati. Il procedimento giudiziario riguardava presunti danni ambientali derivanti dall’attività dell’acciaieria, ma ora Vendola non sarà più coinvolto nel processo. La vicenda si era concentrata sulle responsabilità legate alla gestione ambientale dell’impianto.

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