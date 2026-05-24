Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 24 maggio 2026

Notizia in breve

Oggi, domenica 24 maggio 2026, alle 20:30, si è svolta l’estrazione del VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta, ma al momento non sono stati ancora comunicati i numeri vincenti. La lotteria permette di vincere una casa indovinando i numeri scelti. Nessuna informazione sui numeri estratti o sui risultati finali è stata resa nota.