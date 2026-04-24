Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 24 aprile 2026

Oggi, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 20:30, si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa, che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati annunciati subito dopo l’estrazione. La lotteria è uno dei giochi più seguiti, e l’estrazione di questa sera ha attirato l’attenzione di molti scommettitori.

Estrazione VinciCasa oggi 24 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 23 APRILE 2026 ESTRAZIONE 22 APRILE 2026 ESTRAZIONE 21 APRILE 2026 ESTRAZIONE 20 APRILE 2026 ESTRAZIONE 19 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 24 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 24 aprile 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 24 febbraio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 24 marzo 2026 Altri aggiornamenti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di sabato 18 aprile; VinciCasa: centrati quattro ‘4’ nel concorso del 22 aprile; VinciCasa, l’estrazione di martedì 21 aprile; VinciCasa, centrato un ‘5’: vinta una casa e 200.000 euro subito. Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 23 aprile 2026Estrazioni del Lotto di oggi 23 aprile 2026: numeri vincenti estratti giovedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 113 di giovedì 23 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, facebook