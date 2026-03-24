Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 24 marzo 2026

Da tpi.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 24 marzo 2026, si è svolta l'estrazione del gioco VinciCasa alle ore 20,30. Durante l'evento sono stati estratti i numeri vincenti, scelti tra 40 possibili. VinciCasa offre ai partecipanti l’opportunità di vincere una casa indovinando cinque numeri corretti. I numeri vincenti di questa estrazione sono stati annunciati pubblicamente e sono disponibili per chi ha partecipato alla lotteria.

Estrazione VinciCasa oggi 24 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 24 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 23 MARZO 2026 ESTRAZIONE 22 MARZO 2026 ESTRAZIONE 21 MARZO 2026 ESTRAZIONE 20 MARZO 2026 ESTRAZIONE 19 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 24 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

estrazione vincicasa i numeri vincenti estratti oggi 24 marzo 2026
© Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 24 marzo 2026

Articoli correlati

Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 24 gennaio 2026

Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 24 febbraio 2026

Una selezione di notizie su Estrazione VinciCasa

Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di domenica 22 marzo; VinciCasa, nessun ‘5’: il sogno della casa resta sospeso; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 23 marzo; VinciCasa, l’estrazione di venerdì 20 marzo.

VinciCasa, vinta una casa a Roma. E’ la 227esima dalla nascita del giocoNell’estrazione di ieri, lunedì 23 marzo 2026, è stata vinta una casa grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal. agimeg.it

estrazione vincicasa estrazione vincicasa i numeriVinciCasa, la fortuna premia Roma con 500mila euroEstrazione fortunata il 23 marzo nella Capitale con la formula di gioco Win for Life di Sisal. A vincitore 200mila euro subito e due anni di tempo per trovare l'abitazione ... ilgiornale.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.