Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 24 marzo 2026

Oggi, martedì 24 marzo 2026, si è svolta l'estrazione del gioco VinciCasa alle ore 20,30. Durante l'evento sono stati estratti i numeri vincenti, scelti tra 40 possibili. VinciCasa offre ai partecipanti l’opportunità di vincere una casa indovinando cinque numeri corretti. I numeri vincenti di questa estrazione sono stati annunciati pubblicamente e sono disponibili per chi ha partecipato alla lotteria.

Estrazione VinciCasa oggi 24 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 24 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 23 MARZO 2026 ESTRAZIONE 22 MARZO 2026 ESTRAZIONE 21 MARZO 2026 ESTRAZIONE 20 MARZO 2026 ESTRAZIONE 19 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 24 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 24 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 24 gennaio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 24 febbraio 2026 Una selezione di notizie su Estrazione VinciCasa Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di domenica 22 marzo; VinciCasa, nessun ‘5’: il sogno della casa resta sospeso; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 23 marzo; VinciCasa, l’estrazione di venerdì 20 marzo. VinciCasa, vinta una casa a Roma. E’ la 227esima dalla nascita del giocoNell’estrazione di ieri, lunedì 23 marzo 2026, è stata vinta una casa grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal. agimeg.it VinciCasa, la fortuna premia Roma con 500mila euroEstrazione fortunata il 23 marzo nella Capitale con la formula di gioco Win for Life di Sisal. A vincitore 200mila euro subito e due anni di tempo per trovare l'abitazione ... ilgiornale.it Estrazione Vincicasa n. 79 di venerdì 20 marzo 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook