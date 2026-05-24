Cosa: Inaugurazione della stagione estiva con la retrospettiva Ciò che mi guarda dedicata a Miriam Cahn e la collettiva Le imperfezioni legata al Premio Paul Thorel.. Dove e Quando: MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, via Nizza 138. Apertura al pubblico dall’11 giugno 2026.. Perché: Per esplorare le inquietudini e le crepe del presente attraverso lo sguardo crudo della pittura internazionale e le nuove pratiche visive contemporanee basate sull’ibridazione.. La stagione culturale capitolina si accende di nuove e vibranti energie visive. A partire dall’11 giugno 2026, il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma inaugura la sua attesa programmazione estiva, proponendo un dittico espositivo di straordinaria intensità emotiva e analitica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Estate d’Arte al MACRO: Miriam Cahn e Premio Paul Thorel

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