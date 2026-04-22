Asfalto che suona | l’odissea musicale al MACRO di Roma

Al MACRO di Roma si è tenuta la prima proiezione del documentario “Asfalto che suona” di Roberto Delvoi, che racconta la storia della collana musicale 19’40”. Il film si concentra sulla musica (anti)classica e il suo sviluppo, con immagini e interviste legate a questa realtà. La proiezione ha coinvolto un pubblico interessato alle tematiche musicali e artistiche legate a questa produzione.

Cosa: La prima proiezione romana del documentario “Asfalto che suona” di Roberto Delvoi, dedicato alla collana di musica (anti)classica 19’40”.. Dove e Quando: Venerdì 24 aprile alle ore 19:00 presso il MACRO – Museo d’arte contemporanea di Roma.. Perché: Un’immersione in un mondo creativo fuori dagli schemi, raccontato attraverso un viaggio on the road che celebra i dieci anni di un progetto editoriale e musicale unico nel suo genere.. Il mondo della musica contemporanea è spesso percepito come un territorio riservato a pochi eletti, ingabbiato in regole accademiche ferree e barriere invisibili. Tuttavia, esiste una realtà che ha deciso di scardinare queste convenzioni, trasformando ogni nota in una sfida e ogni spartito in un’opportunità di esplorazione.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Asfalto che suona: l’odissea musicale al MACRO di Roma Notizie correlate Leggi anche: Al MACRO di Roma arriva The Dream Syndicate: il futuro del lavoro creativo Marecchia Dream Fest, ‘suona’ la solidarietà. Primo maggio con la maratona musicaleIl ‘villaggio dei dreamers’ è pronto ad animare la città mescolando musica, cibo, sport e solidarietà. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Asfalto che suona; Asfalto via Mentana, l’assessore Bianchini: Lavori entro l’estate; Strada colabrodo sulla Pulsano-San Giorgio: Marra (FdI) sollecita l'intervento urgente della Provincia; Pietro Falco e quella sporca, bellissima dipendenza: fuori oggi Veleno/Cura. Asfalto che SuonaAsfalto che Suona, il documentario diretto da Roberto Delvoi, accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso l’audace e sperimentale universo della collana di musica (anti)classica 19’40. I ... comingsoon.it ASFALTO CHE SUONAIl suono dell'asfalto a scandire il tempo musicale di giornate tipo della vita dei fondatori Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro e Francesco Fusaro, insieme al direttore d'orchestra Marcello Corti ... mymovies.it Nuovo asfalto, viabilità più sicura e un parcheggio da 103 posti nell’ex Dormisch IL VIDEO - facebook.com facebook Che sia l’asfalto o l’orizzonte, l’emozione non cambia. alfaromeo.com/models/special… #AlfaRomeo #AlfaRomeoQuadrifoglio #StelvioQuadrifoglio #QuadrifoglioCollezione x.com