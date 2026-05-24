Esplode una miniera | 90 morti nella Cina delle rinnovabili

Notizia in breve

Un’esplosione in una miniera di carbone in Cina ha provocato la morte di 90 persone. L’incidente è avvenuto durante un normale turno di lavoro e coinvolgeva 247 operai nei tunnel della miniera di Liushenyu, nella provincia di Qinyuan. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’esplosione e i soccorsi sono in corso. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei sopravvissuti o sulle eventuali cause tecniche dell’incidente.