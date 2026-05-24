Esplode una miniera | 90 morti nella Cina delle rinnovabili
Un’esplosione in una miniera di carbone in Cina ha provocato la morte di 90 persone. L’incidente è avvenuto durante un normale turno di lavoro e coinvolgeva 247 operai nei tunnel della miniera di Liushenyu, nella provincia di Qinyuan. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’esplosione e i soccorsi sono in corso. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei sopravvissuti o sulle eventuali cause tecniche dell’incidente.
Asia Subito agli arresti il responsabile, ha ignorato gli allarmi. Interviene anche Xi Jinping. Il carbone copre ancora il 60% del fabbisogno energetico interno Asia Subito agli arresti il responsabile, ha ignorato gli allarmi. Interviene anche Xi Jinping. Il carbone copre ancora il 60% del fabbisogno energetico interno Era iniziato come un normale turno di lavoro per i 247 operai scesi nei tunnel della miniera di carbone di Liushenyu, situata nella contea di Qinyuan, nella provincia cinese dello Shanxi. Si è trasformato in una tragedia. Almeno 90 minatori hanno perso la vita nella serata di venerdì, uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio seguite a una violenta esplosione di gas. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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