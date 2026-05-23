Cina esplosione di una miniera | almeno 90 morti

Notizia in breve

Un'esplosione si è verificata in una miniera in Cina, causando almeno 90 morti. Le autorità hanno avviato un'indagine e il proprietario del sito minerario è stato arrestato. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla dinamica dell'incidente o sulle cause è stato comunicato. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e le operazioni di soccorso sono in corso.