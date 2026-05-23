Cina esplosione di una miniera | almeno 90 morti
Un'esplosione si è verificata in una miniera in Cina, causando almeno 90 morti. Le autorità hanno avviato un'indagine e il proprietario del sito minerario è stato arrestato. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla dinamica dell'incidente o sulle cause è stato comunicato. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e le operazioni di soccorso sono in corso.
Terribile esplosione all'interno di una miniera in Cina dove il bilancio è di minimo 90 morti, Xi Jiping ha aperto un'indagine, mentre il proprietario è stato già arrestato Tragedia in Cina, dove c’è stata un’esplosione di gas all’interno della miniera diLiushenyu, nella provincia centrale dello Shanxi. Stando alle prime informazionil’esplosione è avvenuta alle 19.30(ora locale, verso la mezzanotte italiana), Il tutto è avvenuto precisamente nella contea diQinyuan. Al momento dell’esplosione vi eranocirca 247 personee quindi il bilancio iniziale è stato di 50 morti, poi salito a 90, adesso continuano le ricerche. Fortunatamente 201 persone sono riuscite ad evacuare, mentre 38 risultano intrappolate sottoterra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Coal Mine Explosion In China Kills Over 90 Workers With Rescue Operation Underway | 10 News
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