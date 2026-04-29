Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la stagione del Milan guidato da Allegri nel suo editoriale settimanale su 'TuttoMercatoWeb'. Ha affermato che, sebbene l'allenatore non abbia portato grandi risultati in termini di vittorie, ha comunque contribuito a rimettere ordine nel team. La sua analisi si concentra sui cambiamenti apportati e sulla situazione attuale della squadra a livello tecnico e tattico.

Massimiliano Allegri ha assunto la guida tecnica del Milan, in questa stagione, partendo con una squadra giunta all'ottavo posto in campionato nella scorsa stagione e reduce da una sconfitta in finale di Coppa Italia. È riuscito, nel suo primo anno in rossonero, nonostante mille difficoltà, a condurla - finora - fino al terzo posto in classifica e 6 punti dal ritorno in Champions League. Poi, per carità, ci sono state molte partite - come l'ultimo Milan-Juventus 0-0 di 'San Siro' - in cui il Diavolo ha fatto più di necessita virtù non offrendo propriamente la migliore delle prestazioni sotto il punto di vista del gioco. Ma mai come in questa annata 2025-2026 quello che era importante, sportivamente ed economicamente, per il Milan era centrare il risultato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Biasin: “Allegri non ci ha portato al Carnevale di Rio, ma ha ridato ordine. Ora, però …”

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