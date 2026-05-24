Nel fine settimana, i soccorritori sono intervenuti più volte in due zone montane, le Alpi Apuane e la Montagna Pistoiese, per aiutare escursionisti in difficoltà. Gli interventi hanno richiesto un impegno continuo, con tecnici impegnati in operazioni di salvataggio e assistenza. Numerosi interventi sono stati effettuati in condizioni di emergenza, coinvolgendo più squadre e risorse sul campo. La situazione ha richiesto una mobilitazione costante da parte del personale specializzato.

Un fine settimana di straordinario e incessante lavoro per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, costretti a intervenire a ripetizione da un capo all’altro della regione per trarre in salvo escursionisti e alpinisti feriti o in grave difficoltà tra le vette delle Apuane e i crinali dell’Appennino. La situazione più drammatica si è consumata sulle Alpi Apuane, sulla maestosa parete nord del Pizzo d’Uccello. Qui un alpinista di 28 anni, originario di Tortona, in provincia di Alessandria, è rimasto seriamente ferito mentre si trovava impegnato in una cordata all’attacco della Oppio Colnaghi una delle vie alpinistiche più note e impegnative della zona. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Escursionisti in difficoltà su Alpi Apuane e Montagna Pistoiese, superlavoro per il Soccorso Alpino

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Le DIFFICOLTÀ della filiera del MARMO

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