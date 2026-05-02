Escursionisti in difficoltà in alta montagna | recuperati in elicottero dai vigili del fuoco

Questa mattina, nella zona alta di una valle piemontese, alcuni escursionisti sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco. L’intervento è avvenuto in mattinata nel territorio comunale di Antrona Schieranco, dove le condizioni di difficoltà hanno richiesto il recupero mediante elicottero. Nessuno dei soccorritori ha riportato ferite gravi, e le operazioni si sono concluse senza complicazioni.

Intervento di soccorso nella mattinata di oggi, sabato 2 maggio, in alta Valle Antrona, nel territorio comunale di Antrona Schieranco. Cosa è successoPoco dopo le 10, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di due.🔗 Leggi su Novaratoday.it Soccorso alpino: nel 2025 aumentano emergenze e rischi sottovalutati Notizie correlate Vicenza, escursionisti in difficoltà sulla strada delle 52 gallerie: salvati dai vigili del fuocoGrosso spavento domenica 29 marzo per due giovani escursionisti in difficoltà mentre percorrevano la famosa Strada delle 52 Gallerie, sul Monte... Escursionisti in difficoltà sulla Maiella, recuperati in nottata con l’elicottero militare [VIDEO]Bloccati tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, uno dei quattro giovani presentava sintomi di congelamento: trasferiti all’ospedale di Chieti I... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Due interventi in poche ore: escursionisti in difficoltà tra Corni di Canzo e San Pietro al Monte; Sorpreso da una nevicata, resta bloccato in ferrata. Il soccorso alpino: Attenzione sulle Pale di San Martino, tanti escursionisti in difficoltà; Escursionisti feriti e in difficoltà: doppio intervento del soccorso alpino; Perde l’orientamento, escursionista in difficoltà recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco. Escursionisti in difficoltà sulla ferrata Bolver Lugli: recuperati all’albaCoppia bloccata al Bivacco Fiamme Gialle dopo una notte in quota: intervento dell’elicottero del Soccorso Alpino. Lei ferita in modo lieve, trasferita all’ospedale San Lorenzo, lui illeso ... giornaletrentino.it Recuperati due escursionisti in difficoltà al Bivacco Fiamme GialleSi è concluso in mattinata un intervento di recupero per due giovani escursionisti fiorentini, una coppia sulla trentina, in difficoltà per la discesa lungo la via ferrata Bolver Lugli, riporta una no ... ansa.it Intervento di recupero per due escursionisti in difficoltà al Bivacco Fiamme Gialle https://www.ladige.it/territori/valsugana-primiero/2026/05/02/intervento-di-recupero-per-due-escursionisti-in-difficolta-al-bivacco-fiamme-gialle-1.4354489 - facebook.com facebook Due operazioni di soccorso con l'elicottero #vigilidelfuoco per recuperare due escursionisti dispersi: uno a Varallo Sesia (VC) e un altro in alta Val Bodengo (SO). Fondamentale per l'esito positivo delle due operazioni l'uso di tecnologie IMSI Catcher capaci di x.com