Escursionista si infortuna sul Monte Caviojo

Una 48enne residente a Chioggia è stata soccorsa intorno alle 12 di oggi, domenica 24 maggio, sul Monte Caviojo, nel vicentino. La Centrale del 118 ha chiesto l'intervento del Soccorso alpino per recuperare la donna che era salita assieme al compagno da San Rocco e, poco sotto il Bivacco Vettori. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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