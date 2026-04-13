Si infortuna sul sentiero della Madonna della Corona escursionista soccorsa

Nel primo pomeriggio di oggi, 13 aprile, un'escursionista di 67 anni ha subito una distorsione alla caviglia mentre camminava lungo il sentiero della Madonna della Corona. La donna, proveniente da Mezzocorona, si è trovata in difficoltà e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per assistere e trasportare la donna, che si trovava in condizioni che richiedevano assistenza immediata.

Un’escursione lungo il sentiero della Madonna della Corona si è trasformata in un pomeriggio di apprensione per una donna di 67 anni, originaria di Mezzocorona, che nel primo pomeriggio di oggi, 13 aprile, ha riportato una sospetta distorsione a una caviglia mentre percorreva il tracciato insieme.🔗 Leggi su Veronasera.it S'infortuna scendendo dal Santuario di Madonna della Corona: soccorsa 65enneLa donna è stata raggiunta sul Sentiero del Pellegrino dal Soccorso alpino e dal personale del 118, che gli hanno fornito le prime cure per poi... Cade e si ferisce ad una gamba sul Sentiero degli Dei: salvata 63enne escursionistaNel pomeriggio di oggi, un'escursionista di 63 anni originaria di Como è stata soccorsa e recuperata in elicottero dopo essere scivolata sul Sentiero...