Erosione della costa e allagamenti | in arrivo 10 milioni di euro per la scogliera

Un nuovo intervento di difesa costiera è stato finanziato con 10 milioni di euro per contrastare l’erosione della costa e gli allagamenti. Il progetto prevede la realizzazione di una scogliera e altri interventi lungo il tratto tra Bagnara e Destra Volturno. La somma è stata destinata specificamente a interventi di protezione della linea di costa, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati all’erosione e alle esondazioni.