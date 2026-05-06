Erosione della costa e allagamenti | in arrivo 10 milioni di euro per la scogliera
Un nuovo intervento di difesa costiera è stato finanziato con 10 milioni di euro per contrastare l’erosione della costa e gli allagamenti. Il progetto prevede la realizzazione di una scogliera e altri interventi lungo il tratto tra Bagnara e Destra Volturno. La somma è stata destinata specificamente a interventi di protezione della linea di costa, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati all’erosione e alle esondazioni.
Finanziato il progetto per la realizzazione della scogliera e degli interventi di difesa costiera tra Bagnara e Destra Volturno. Ad annunciarlo è il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, reduce dall'incontro a Roma presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Insieme.🔗 Leggi su Casertanews.it
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