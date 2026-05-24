Una giovane cronista ha trasformato una tesina scolastica in un’intervista reale. La studentessa ha rivolto domande a un professionista locale, chiedendo informazioni su numeri e attività. L’intervista si è svolta in modo diretto e senza elementi narrativi, concentrandosi sui fatti e sulle risposte fornite. La conversazione è stata condotta con tono neutro, senza inserimenti di opinioni o commenti personali.

di Emma Occhipinti LUCCA Buongiorno sig. Sauro Donati, per cominciare volevo sapere quante persone lavorano all’osservatorio astronomico di Monte Agliale e quali contributi danno? "Siamo cinque persone attive, insieme ad un altro paio di volontari che però non frequentano assiduamente, ma ci danno molti contributi, anche burocratici" Di chi è stata e chi ha portato avanti l’iniziativa di aprire un osservatorio? "E’ stata nostra. Nel 1986 nasce l’idea e nove anni dopo nel 1995 viene realizzata la prima parte di questo osservatorio, che è la costruzione all’interno della quale si trova quello che, fino a pochi anni fa, era il telescopio più grande della Toscana, con il quale abbiamo fatto moltissime scoperte anche di livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emma, cronista in erba. Così la tesina diventa un’intervista ‘vera’

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