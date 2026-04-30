C’è la scortecata di Emma Dante Quando il teatro diventa visionario

Da ilrestodelcarlino.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Dante torna a praticare il suo straordinario teatro di attori, partiture fisiche e drammaturgia popolare. Lo fa questa sera (ore 21) al ‘Pergolesi’ di Jesi con " La Scortecata ", creazione ispirata a un racconto seicentesco tratto da "Lo cunto de li cunti" di Giambattista Basile, che dà vita a un mondo fantastico e sofisticato con Salvatore D’Onofrio e Carmine Maringola. La grande regista e autrice rilegge in chiave originale una delle novelle più celebri della raccolta con cui lo scrittore creò un capolavoro della tradizione letteraria italiana e mondiale. Il napoletano del Basile, nutrito di espressioni gergali, proverbi e invettive popolari, produce modi e forme teatrali, tra lazzi della commedia dell’arte ed echi shakespeariani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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