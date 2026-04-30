Emma Dante torna a praticare il suo straordinario teatro di attori, partiture fisiche e drammaturgia popolare. Lo fa questa sera (ore 21) al ‘Pergolesi’ di Jesi con " La Scortecata ", creazione ispirata a un racconto seicentesco tratto da "Lo cunto de li cunti" di Giambattista Basile, che dà vita a un mondo fantastico e sofisticato con Salvatore D’Onofrio e Carmine Maringola. La grande regista e autrice rilegge in chiave originale una delle novelle più celebri della raccolta con cui lo scrittore creò un capolavoro della tradizione letteraria italiana e mondiale. Il napoletano del Basile, nutrito di espressioni gergali, proverbi e invettive popolari, produce modi e forme teatrali, tra lazzi della commedia dell’arte ed echi shakespeariani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è la "scortecata" di Emma Dante. Quando il teatro diventa visionario

Notizie correlate

'La Scortecata' di Emma Dante al Teatro NuovoIl Teatro Nuovo di Pisa presenta lo spettacolo ‘La Scortecata’, testo e regia di Emma Dante, in programma sabato 7 marzo alle ore 21:00 e domenica 8...

Emma Dante chiude la stagione di Jesi: al Pergolesil'incanto barocco de "La Scortecata"Jesi (Ancona), 28 aprile 2026 - Il sipario sulla stagione teatrale del Teatro Pergolesi cala con una delle voci più potenti del panorama...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: JESI, GIOVEDÌ 30 APRILE EMMA DANTE E LA SCORTECATA PER UN GRAN FINALE DI STAGIONE AL TEATRO PERGOLESI; C’è la scortecata di Emma Dante. Quando il teatro diventa visionario; Emma Dante torna al Morlacchi con Re Chicchinella; Emma Dante chiude la stagione di Jesi: al Pergolesil'incanto barocco de La Scortecata.

C’è la scortecata di Emma Dante. Quando il teatro diventa visionarioEmma Dante torna a praticare il suo straordinario teatro di attori, partiture fisiche e drammaturgia popolare. Lo fa questa sera (ore 21) al ‘Pergolesi’ di Jesi con La Scortecata, creazione ispirata ... ilrestodelcarlino.it

Questa sera, un bel film di nicchia, molto potente, di una bravissima regista italiana. Questa sera, 28 Aprile, alle ore 21:20 su Rai 5 (canale 23): MISERICORDIA di Emma Dante (regista anche de "Le sorelle Macaluso", che trovate su Rai Play). Trama: Il film è a - facebook.com facebook

Alle 21:20 “Misericordia” di Emma Dante con Simone Zambelli, Simona Malato | Arturo nasce in un piccolo borgo della Sicilia, da una prostituta che muore mettendolo al mondo. Cresciuto da altre prostitute amiche della madre, si confronta con una realtà intris x.com