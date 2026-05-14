Emma Quartullo l’intervista all’attrice e regista | La mia paura più grande è perdere il divertimento

Emma Quartullo, attrice e regista, ha condiviso in un’intervista le sue riflessioni sul rapporto tra teatro, identità e fragilità. Ha parlato delle sfide di mantenere viva la passione per il lavoro artistico e dell’importanza della condivisione con il pubblico. Tra i temi affrontati ci sono anche l’amore e le paure legate alla perdita del divertimento, elementi che influenzano il suo percorso professionale e personale.

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