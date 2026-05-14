Emma Quartullo l’intervista all’attrice e regista | La mia paura più grande è perdere il divertimento
Emma Quartullo, attrice e regista, ha condiviso in un’intervista le sue riflessioni sul rapporto tra teatro, identità e fragilità. Ha parlato delle sfide di mantenere viva la passione per il lavoro artistico e dell’importanza della condivisione con il pubblico. Tra i temi affrontati ci sono anche l’amore e le paure legate alla perdita del divertimento, elementi che influenzano il suo percorso professionale e personale.
Ci sono persone che, mentre parlano, sembrano costruire lentamente una stanza attorno a sé. Una stanza fatta di parole, immagini, esitazioni, ricordi. Non alzano mai la voce, non cercano di impressionare, non hanno bisogno di occupare lo spazio. Eppure, alla fine della conversazione, ti accorgi di essere entrato molto più in profondità di quanto immaginassi. Emma Quartullo appartiene a questa categoria rara di persone. L’impressione iniziale potrebbe essere quella di trovarsi davanti a una giovane attrice cresciuta dentro un ambiente artistico, abituata al palcoscenico, ai riflettori, alla narrazione. Ma basta poco perché quell’immagine inizi a incrinarsi.🔗 Leggi su Virgilio.it
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