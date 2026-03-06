Emergenza Oristano | 13 medici pensionati salvano i reparti

A Oristano, la carenza di medici nel settore sanitario ha portato l’ASL a chiedere aiuto a tredici professionisti ormai in pensione per mantenere attivi i reparti. La situazione ha raggiunto un livello critico, spingendo l’amministrazione a intervenire con questa soluzione temporanea. La richiesta di medici pensionati si inserisce in un quadro di emergenza che coinvolge diverse strutture della zona.

La crisi del personale sanitario nell'ASL di Oristano ha raggiunto un punto di rottura che costringe la dirigenza a rivolgersi ai medici già in pensione. La direttrice Grazia Cattina ha autorizzato il conferimento di tredici incarichi per evitare il collasso dei reparti ospedalieri, con una richiesta urgente di sei professionisti per il Pronto Soccorso e altri sette distribuiti tra Medicina Interna, Oncologia, Radiologia, Pediatria, Chirurgia e Ortopedia. Questa mossa drastica, resa necessaria dal vuoto delle graduatorie ordinarie, prevede contratti di collaborazione autonoma della durata di sei mesi con un compenso orario di novanta euro lordi per i sanitari fino a settantadue anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Emergenza medici di base: "Pronti a contrattualizzare i pensionati già dal 2 febbraio"La carenza di medici di medicina generale resta una delle principali emergenze della sanità territoriale in Friuli Venezia Giulia.

Leggi anche: Oristano, emergenza sanitaria: crisi dei medici di base e speranze di nuovo personale per fronteggiare la crisi

Contenuti e approfondimenti su Emergenza Oristano.

Discussioni sull' argomento Asl Oristano: Nessuna interruzione dei servizi negli ospedali; Emergenza pediatri, l’Oristanese diventa un deserto sanitario: 4.500 minori senza assistenza.

Medici in affitto, la Asl 5: I presidi di soccorso degli ospedali di Oristano, Bosa e Ghilarza funzionano regolarmenteI turni di lavoro sono coperti per l’intero mese di marzo nelle strutture dedicate all’emergenza-urgenza dei tre presidi di Oristano, Bosa e Ghilarza. Nessuna interruzione dell’attività, dunque. Se ... linkoristano.it

Oristano, emergenza pediatri: la Asl attiva ambulatori straordinariNessuno prende il posto dei pediatri andati in pensione e così 3.540 bambini (zero-14 anni) sono senza cure: 1.558 piccoli nel distretto di Oristano, 1.695 in quello di Ghilarza-Bosa e 287 ... unionesarda.it

L’attività dei Pronto Soccorso di Oristano e Bosa e del Punto di Primo Intervento di Ghilarza prosegue regolarmente. “I turni di lavoro sono coperti per l’intero mese di marzo nelle strutture dedicate all’emergenza-urgenza dei tre presidi di Oristano, Bosa e Gh - facebook.com facebook