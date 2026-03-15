Ondate di calore caldo estremo e notti per riprendere fiato | Arezzo 55esima nella classifica del clima

Arezzo si trova al 55° posto nella classifica del clima stilata dal Sole 24 Ore, che analizza diversi aspetti legati alle condizioni meteorologiche. La città affronta ondate di calore, temperature estreme e notti difficili da riposare a causa del caldo. Lo studio fornisce dati sulle precipitazioni annuali e sul numero di notti insonni legate alle alte temperature.

Gli indici e la graduatoria stilata da Sole 24 Ore. I dati di precipitazioni, umidità, vento, giornate fredde e bollenti Qual è il clima ad Arezzo? Quante notti gli aretini trascorrono insonni per il caldo tropicale? E quante precipitazioni ci sono durante l'anno? Le risposte arrivano dalla nuova edizione dello studio condotto da Sole 24 Ore sulla qualità della vita che prende in esame l'indice del clima e ne stila una graduatoria nazionale. Arezzo si piazza a metà classifica: 55esima posizione. La graduatoria finale dei 107 Comuni capoluogo di provincia è il risultato della media dei punteggi ottenuti dalle città analizzando 15 indicatori climatici validati dal team di meteorologi di 3Bmeteo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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