I FUNERALI. La lettera delle amiche: «Eri sempre pronta a sorridere nonostante l’inferno che stavi vivendo». L’abbraccio della sindaca alla mamma. È il giorno del dolore e della commozione in Borgo Santa Caterina, dove sono stati celebrati i funerali di Valentina Sarto, la donna di 41 anni uccisa dal marito mercoledì 18 marzo, in via Pescaria a Bergamo. Nel corso della cerimonia Stefy e Laura, due amiche, hanno letto una lettera dall’altare: «Eri una ragazza piena di sogni, sempre pronta a sorridere nonostante l’inferno che stavi vivendo. Piccola farfalla, ora vola libera senza il peso che avevi nel cuore». «Non vogliamo abituarci alla violenza di gesti e parole», ha detto il parroco durante l’omelia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - In Borgo Santa Caterina l’ultimo saluto a Valentina Sarto. «Amare significa essere liberi di donare, non di possedere»

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Temi più discussi: Preghiere e fiori alla camera mortuaria per Valentina Sarto. Le amiche: Una donna forte e libera; Valentina Sarto è stata uccisa con 19 coltellate. I funerali martedì in Borgo Santa Caterina; Valentina uccisa dal marito, oggi i funerali. Le amiche: Violento e manipolatore, minimizzava sempre; Forte Santa Caterina, proseguono i lavori di recupero: via del Pestrino chiusa per 2 settimane.

Bergamo, i funerali di Valentina Sarto nella chiesa di Borgo Santa CaterinaLa madre Lia, i fratelli Luca e Simone il padre raccolti davanti al feretro. In questi giorni si respira desidero di giustizia ha detto il parroco monsignor Vezzoli ... rainews.it

In Borgo Santa Caterina l’ultimo saluto a Valentina Sarto. «Amare significa essere liberi di donare, non di possedere»«Una persona fragile che aveva voglia di vivere», sottolinea un’amica. Tra i primi ad arrivare fuori dalla chiesa parrocchiale i tifosi della Curva Nord. ecodibergamo.it

Le esequie si terranno alle 10 nella chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina - facebook.com facebook

I funerali in Borgo Santa Caterina martedì 24 marzo alle 10. La salma è nella Casa del commiato di via San Bernardino a Bergamo. Il ricordo commosso delle amiche. x.com