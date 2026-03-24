In Borgo Santa Caterina l’ultimo saluto a Valentina Sarto Amare significa essere liberi di donare non di possedere

Da ecodibergamo.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I FUNERALI. La lettera delle amiche: «Eri sempre pronta a sorridere nonostante l’inferno che stavi vivendo». L’abbraccio della sindaca alla mamma. È il giorno del dolore e della commozione in Borgo Santa Caterina, dove sono stati celebrati i funerali di Valentina Sarto, la donna di 41 anni uccisa dal marito mercoledì 18 marzo, in via Pescaria a Bergamo. Nel corso della cerimonia Stefy e Laura, due amiche, hanno letto una lettera dall’altare: «Eri una ragazza piena di sogni, sempre pronta a sorridere nonostante l’inferno che stavi vivendo. Piccola farfalla, ora vola libera senza il peso che avevi nel cuore». «Non vogliamo abituarci alla violenza di gesti e parole», ha detto il parroco durante l’omelia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

in borgo santa caterina l8217ultimo saluto a valentina sarto amare significa essere liberi di donare non di possedere
© Ecodibergamo.it - In Borgo Santa Caterina l’ultimo saluto a Valentina Sarto. «Amare significa essere liberi di donare, non di possedere»

Articoli correlati

Leggi anche: Valentina Sarto uccisa con 19 coltellate, martedì l’ultimo saluto in Borgo Santa Caterina

Leggi anche: «Al Borgo D’Oro», Ristorante Osteria in Borgo Santa Caterina

Una raccolta di contenuti su Borgo Santa Caterina

Temi più discussi: Preghiere e fiori alla camera mortuaria per Valentina Sarto. Le amiche: Una donna forte e libera; Valentina Sarto è stata uccisa con 19 coltellate. I funerali martedì in Borgo Santa Caterina; Valentina uccisa dal marito, oggi i funerali. Le amiche: Violento e manipolatore, minimizzava sempre; Forte Santa Caterina, proseguono i lavori di recupero: via del Pestrino chiusa per 2 settimane.

borgo santa caterina in borgo santa caterinaBergamo, i funerali di Valentina Sarto nella chiesa di Borgo Santa CaterinaLa madre Lia, i fratelli Luca e Simone il padre raccolti davanti al feretro. In questi giorni si respira desidero di giustizia ha detto il parroco monsignor Vezzoli ... rainews.it

borgo santa caterina in borgo santa caterinaIn Borgo Santa Caterina l’ultimo saluto a Valentina Sarto. «Amare significa essere liberi di donare, non di possedere»«Una persona fragile che aveva voglia di vivere», sottolinea un’amica. Tra i primi ad arrivare fuori dalla chiesa parrocchiale i tifosi della Curva Nord. ecodibergamo.it

Digita per trovare news e video correlati.