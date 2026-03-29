In Italia, nel 1996 sono stati registrati oltre 528 mila nascite. Oggi il numero si è ridotto di circa 160 mila unità all’anno, secondo i dati demografici più recenti. Le giovani generazioni tendono a rimanere più a lungo in casa dei genitori, si sposano meno e raramente hanno figli, soprattutto tra le ragazze. La ricerca di un lavoro gratificante spinge molti a partire all’estero con un biglietto di sola andata.

N el 1996, in Italia nascono 528.103 bambini, Nel un numero impressionante a misurarlo oggi che i calcolatori demografici battono 160mila vite annue in meno. Quell’anno sbocciano tanti Andrea, tanti Francesco e Alessandro e una moltitudine di Martina, Alessia, Giulia, etichette di una generazione che viene al mondo lo stesso anno dei cucciolotti virtuali Tamagotchi e nelle quali le coppie ricercano la sicurezza della tradizione, mentre cominciano a tuffarsi nella vertigine tecnologica. Chi sono diventati tutti quegli Andrea e quelle Martina? I Subsonica festeggiano 30 anni con “Terre Rare”: «La nostra musica è un occhio sulla realtà» X Leggi anche › Il racconto dei trenta anni perduti Trentenni del 2026: il passaggio all’indipendenza rallenta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Restano a casa di mamma e papà più a lungo, si sposano meno, e di figli non se ne parla (almeno tra le ragazze). Il lavoro dev’essere gratificante. Se in Italia non si trova, si parte con biglietto di sola andata

Articoli correlati

L’ira di Federica Pellegrini dopo il no al congedo parentale paritario: “L’Italia vuole più figli solo se la mamma si sobbarca tutto il lavoro”Dopo la decisione della maggioranza di governo di bocciare la proposta delle opposizioni sul congedo parenatale paritario che prevedeva di equiparare...

Leggi anche: Federica Pellegrini furiosa sul mancato congedo parentale paritario: "Fare più figli solo se la mamma si sobbarca tutto il lavoro"

Tutto quello che riguarda Restano a casa di mamma e papà più a...

Temi più discussi: Gli Azzurrini restano in Lega A: 1-1 con la Polonia. Favo: Abbiamo concretizzato poco; Flop piano casa: i quartieri restano fermi, i cittadini restano soli; Per il compleanno della mamma vanno in vacanza a Sharm, ma i 5 figli minorenni restano a casa da soli. Il caso della famiglia di Trieste divisa dai servizi sociali; Muffa e acqua nelle case popolari e 2mila alloggi restano vuoti.

Natale a tavola: 3 toscani su 4 restano a casa. E ai pandori preferiscono dolci tipiciA meno di ventiquattr’ore dal Natale, gli acquisti per la tavola entrano nel vivo anche nella nostra regione, ma il quadro resta improntato alla prudenza: per la cena della Vigilia, stasera, e il ... lanazione.it

Casa anziani Venturini. Mancanza di operatori, gli ospiti restano a letto. Vacchi: IntollerabileNon trova soluzione il problema della carenza di personale alla Casa residenza anziani Venturini, dove nei giorni scorsi gli ospiti non autonomi della struttura non sono stati alzati dal letto proprio ... ilrestodelcarlino.it

Rimandato l'addio al carbone: le centrali restano fino al 2038 x.com

Ci sono vuoti che nessuno può davvero colmare. Assenze che restano lì, silenziose, a ricordarti quanto era importante chi non c’è più. Ci abituiamo a conviverci, giorno dopo giorno. Ma ci sono momenti — una sera più lenta, una stanza troppo quieta — in cui - facebook.com facebook