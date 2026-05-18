Elezioni a Messina online Dove voto | in pochi secondi seggio e percorso GPS per raggiungerlo
Il Comune di Messina ha aggiornato una piattaforma digitale che permette di sapere in pochi secondi il proprio seggio elettorale e di ottenere indicazioni per raggiungerlo tramite GPS. La funzione, disponibile online, si rivolge agli elettori in vista delle elezioni amministrative previste per maggio 2026. L’obiettivo è semplificare l’orientamento e favorire l’affluenza alle urne, offrendo un servizio rapido e facilmente accessibile tramite dispositivi digitali.
Sapere dove votare e raggiungere il proprio seggio direttamente con il navigatore sarà possibile in pochi secondi grazie alla piattaforma digitale aggiornata dal Comune di Messina in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.È online infatti il servizio “Dove voto”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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