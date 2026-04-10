lutto in valle imagna per la scomparsa di antonio carminati

In Valle Imagna si piange la scomparsa di Antonio Carminati, figura nota per il suo impegno nella scrittura e nella divulgazione delle tradizioni locali. Fino all’ultimo ha dedicato le sue energie alla promozione del territorio e della cultura rurale, lasciando un segno nella comunità. La sua morte ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti, che lo ricordano per la passione e l’impegno profusi nel suo lavoro.

IL DOLORE. Si è dedicato fino all’ultimo alla sua grande passione: scrittura e divulgazione per la promozione del territorio e della tradizione rurale. Lutto in Valle Imagna e nel mondo della cultura bergamasco. È morto venerdì 10 aprile, nella sua abitazione di Corna Imagna, Antonio Carminati, fondatore e direttore del Centro studi Valle Imagna, scrittore e animatore di innumerevoli iniziative per la promozione del territorio e della tradizione rurale. Malato da tempo, aveva 64 anni. Fino all’ultimo si è dedicato senza sosta alla sua grande passione: la scrittura e la divulgazione. I suoi libri e quelli di cui ha curato la pubblicazione hanno segnato un modo nuovo di guardare le tradizioni bergamasche, non più con lo sguardo nostalgico, ma con la visione politica di chi, nel passato, sapeva cogliere le suggestioni per il presente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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