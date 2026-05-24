Le urne sono aperte in 93 Comuni della Lombardia per le elezioni comunali, con le votazioni che si svolgono oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Sono in corso le operazioni di voto per eleggere sindaci e consiglieri comunali in queste amministrazioni locali. La consultazione riguarda un numero consistente di Comuni della regione, coinvolgendo cittadini e candidati in questa tornata elettorale.

Milano, 24 maggio 2026 – Ci siamo. Urne aperte oggi, domenica 24 (dalle 7 alle 23) e domani, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) in 93 i Comuni lombardi che si preparano a eleggere sindaci e consiglieri comunali. Di questi 14 (il 15% del totale) hanno più di 15mila abitanti. Due i capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova. Nei Comuni sopra i 15mila abitanti, nel caso in cui nessuno dei candidati sindaci abbia superato il 50% dei voti al primo turno, è previsto il ballottaggio il 7 e l’8 giugno. Una possibilità che in questa tornata interessa 5 centri nel Milanese, 3 della provincia di Pavia, 2 a testa nelle province di Brescia e Mantova, uno sia per Lecco sia per Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali in Lombardia, urne aperte: i Comuni e i candidati sindaco

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