Elezioni comunali si vota anche nel Parmense | urne aperte a Palanzano e Pellegrino

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si svolgono le elezioni comunali in diverse località dell’Emilia-Romagna, tra cui due comuni del Parmense. Le urne sono aperte per eleggere i nuovi rappresentanti amministrativi in questi centri, coinvolgendo così i cittadini nella scelta delle nuove amministrazioni comunali. La tornata elettorale si svolge in contemporanea con le consultazioni di altri comuni della regione, offrendo un momento di partecipazione diretta alla vita politica locale.

Anche il Parmense sarà coinvolto nella tornata amministrativa che domenica 25 e lunedì 26 maggio porterà al voto 16 Comuni dell’Emilia-Romagna. In provincia di Parma si voterà a Palanzano e Pellegrino Parmense, entrambi chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale con il sistema a turno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Le prime elezioni libere a Parma - 7 aprile 1946

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