Alle ore 19:00, in Puglia, il 36,13% degli elettori si è recato alle urne, segnando un calo rispetto alle precedenti consultazioni. Le elezioni coinvolgono 54 Comuni e oltre 743mila cittadini. È stato già eletto il primo sindaco, secondo i dati ufficiali.

Primi dati ufficiali sull'affluenza alle urne in Puglia per le elezioni amministrative che vedono coinvolti 54 Comuni della regione, per un bacino complessivo di oltre 743mila elettori. Nei 17 centri con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, l'eventuale turno di ballottaggio è già fissato per il 7 e l'8 giugno. Tra i territori al voto spiccano 11 Comuni attualmente commissariati e due importanti capoluoghi della provincia di Barletta-Andria-Trani: Andria e Trani. In tutta la regione, la percentuale media dei votanti alle ore 19:00 si attesta al 36,13%. Il confronto con la precedente tornata elettorale, alla stessa ora, evidenzia un calo drastico: un dato che fotografa una minore urgenza o un progressivo distacco dalle urne da parte dell'elettorato pugliese in questa fascia della giornata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Elezioni comunali in Puglia, affluenza alle 19:00: alle urne il 36,13% degli elettori. Crollo rispetto al passato. C'è già il primo sindaco

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