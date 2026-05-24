Le urne sono aperte oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, per le elezioni comunali in Mantova e in altri cinque Comuni della provincia. I cittadini sono chiamati a votare per scegliere i nuovi sindaci e i rispettivi consigli comunali. La consultazione riguarda le città di Mantova, Castel d'Ario, Curtatone, Gazzuolo, Monzambano e Viadana.

Mantova, 24 maggio 2026 – Oggi, domenica 24 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) si vota a Mantova e in altri cinque Comuni della provincia: Castel d'Ario, Curtatone, Gazzuolo, Monzambano e Viadana. In caso di ballottaggio, si tornerà alle urne domenica 7 e lunedì 8 giugno. In totale, in Lombardia, sono 93 i Comuni coinvolti in questa tornata elettorale. Mantova. Castel d’Ario. Curtatone. Gazzuolo. Monzambano. Viadana. Mantova. A Mantova, dopo undici anni lascia Mattia Palazzi. Il suo mandato ha superato i canonici dieci anni poiché è stato allungato di sei mesi dall'emergenza Covid-19 e dallo slittamento delle elezioni amministrative alla primavera 2026, come deciso dal ministero dell'Interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 a Mantova e provincia, urne aperte: i Comuni e i candidati sindaco

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