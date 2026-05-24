Elezioni Comunali i cittadini di Pontenure e Ferriere chiamati alle urne

I cittadini di Pontenure e Ferriere sono chiamati alle urne per le elezioni comunali di questa primavera. I seggi sono aperti negli unici due comuni piacentini coinvolti nel voto, entrambi situati in Valnure. La consultazione riguarda le elezioni amministrative locali. La data di chiusura delle urne e le modalità di voto non sono state ancora comunicate. La partecipazione degli elettori sarà determinante per il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Seggi elettorali aperti, per le elezioni amministrative, negli unici due comuni piacentini al voto questa primavera, entrambi in Valnure. Si vota a Pontenure e a Ferriere domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. A seguire lo spoglio delle schede che decreterà il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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