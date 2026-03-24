Elezioni amministrative al voto il 24 e 25 maggio | nove Comuni nel Catanese chiamati alle urne

Il prossimo fine settimana si terranno le elezioni amministrative in nove Comuni della provincia di Catania. I seggi saranno aperti domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. La consultazione riguarda le amministrative di diversi Comuni della regione, con i cittadini chiamati a esprimersi sulle candidature in corsa.

In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15 I seggi per le elezioni amministrative in Sicilia saranno aperti domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Ieri è stato pubblicato il decreto con l'elenco definitivo degli enti locali chiamati alle urne che in tutto sono 71. Di questi, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, negli altri 17 (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) invece si voterà col proporzionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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