Alle 19 di oggi, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali si attesta al 34,5%, registrando un calo di circa 2 punti percentuali rispetto alla stessa ora in precedenza. In alcune città, come Arezzo, si registra un calo del 3%, mentre a Pistoia e Viareggio la diminuzione arriva al 6%. Prato ha invece registrato un recupero rispetto ai dati precedenti.

ROMA – E’ del 34,5% l’affluenza alle urne alle 19 di oggi, 24 maggio 2026, per le elezioni amministrative. Il dato sulle 6278 sezioni totali registrato da Eligendo risulta in calo rispetto alle precedenti elezioni, quando la percentuale dei votanti alle 19 era stata del 37%. AREZZO – Si conferma alle 19 il calo dell’affluenza alle urne per le amministrative ad Arezzo,attestandosi al 33,75%. Cinque anni fa alla stessa ora aveva votato il 36,73%. Affluenza, invece, in aumento nel piccolo comune di Lucignano (Arezzo), dove si è recato ai seggi il 31,62%, rispetto al 28,57% della tornata precedente. PISTOIA – Affluenza in netto calo a Pistoia, alle 19, dove si è recato alle urne il 32,06% dei votanti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni comunali: affluenza nazionale in calo de 2% alle 19. Arezzo meno 3%, Pistoia e Viareggio meno 6%, Prato recupera

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