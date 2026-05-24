Ottanta mila elettori sono chiamati alle urne in provincia di Foggia per eleggere 11 sindaci. A Lucera e San Giovanni Rotondo si applica il voto disgiunto, che permette di scegliere un candidato sindaco e preferenze diverse. Nei comuni con meno di 5 mila abitanti, sono valide solo le preferenze espresse per i candidati alla carica di consigliere. La consultazione si svolge in un solo giorno, senza ballottaggi.

? Punti chiave Come funziona il voto disgiunto a Lucera e San Giovanni Rotondo?. Quali regole valgono per le preferenze nei comuni sotto i 5.000 abitanti?. Cosa succede se si commette un errore materiale sulla scheda elettorale?. Quando si terranno i ballottaggi nei centri con oltre 15.000 abitanti?.? In Breve 79.927 elettori votano per 11 sindaci tra Accadia, Lucera e San Giovanni Rotondo.. Ballottaggio previsto per i giorni 7 e 8 giugno a Lucera e San Giovanni Rotondo.. Comuni sotto i 5.000 abitanti permettono una sola preferenza per il consigliere.. Comuni sopra i 5.000 abitanti consentono due preferenze con obbligo di alternanza genere.. Oggi, domenica 24 maggio 2026, i seggi di undici comuni della provincia di Foggia aprono le porte per coinvolgere 79. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, 80mila elettori alle urne: voto per 11 sindaci in provincia

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