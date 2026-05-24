Elezioni comunali 2026 la diretta | affluenza spoglio e risultati in tempo reale

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgono le elezioni comunali in sette comuni della provincia di Lecco. Gli elettori sono chiamati a votare per il rinnovo degli organi amministrativi. Durante le due giornate, si svolge lo spoglio dei voti e la pubblicazione dei risultati in tempo reale. Le operazioni di voto si svolgono nelle rispettive sezioni elettorali dei comuni interessati. La partecipazione degli elettori sarà monitorata dall’affluenza alle urne, senza che siano ancora disponibili dati definitivi.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio sono chiamati alle urne gli elettori di sette comuni della provincia di Lecco: Lecco, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario, Parlasco e Sueglio. In tutto 65 sezioni e oltre 57.500 aventi diritto. I seggi sono aperti domenica dalle 7.00 alle 23. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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