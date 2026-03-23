Si sono riuniti nella sala della sezione milanese della Anm, al primo piano del Palazzo di Giustizia, molti magistrati di Milano per attendere l'esito del voto del referendum sulla riforma della giustizia, guardando le notizie in tv. Ai primi exit poll, con il No in vantaggio, in molti hanno iniziato ad applaudire. C'è chi, comunque, ha invitato subito alla calma, spiegando che bisogna aspettare almeno gli esiti delle prime proiezioni. C'è, ad ogni modo, un'atmosfera di soddisfazione tra i magistrati milanesi, alla luce dei primi risultati. «È troppo presto, aspettiamo», dice qualcuno uscendo dalla stanza, che è gremita, con decine di magistrati presenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milano, lo spoglio e i risultati del referendum in diretta. Affluenza in città al 65%, sopra la media nazionale

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