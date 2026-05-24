Le elezioni comunali 2026 in Toscana sono iniziate oggi alle 7 e si concluderanno alle 23. Domani, le urne resteranno aperte dalle 7 alle 15. La consultazione si svolge in tutta la regione e coinvolge vari comuni. I cittadini sono chiamati a votare per eleggere i nuovi amministratori comunali. Sono previste aperture e chiusure differenziate rispetto agli anni precedenti. La partecipazione si può seguire in tempo reale attraverso i dati di affluenza.

Firenze, 24 maggio 2026 – Al via la tornata delle elezioni comunali 2026 in Toscana. Le urne restano aperte oggi, domenica 24 maggio dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Sono venti i comuni chiamati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale, di cui sette sopra i 15mila abitanti (inclusi tre capoluoghi di provincia) e tredici sotto la soglia dei 15mila, per un bacino complessivo di 612mila elettori. Qui Arezzo Pistoia Prato Lo spoglio inizierà lunedì pomeriggio, subito dopo la chiusura dei seggi. Nei centri più grandi, qualora nessun candidato dovesse raggiungere il 50% più uno dei voti, si tornerà al voto per il ballottaggio nei giorni 7 e 8 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni comunali 2026 in Toscana: affluenza, dati e notizie in diretta

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REFERENDUM, AFFLUENZA NELLA MARCA AL 63,17% | 23/03/2026

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