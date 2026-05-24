In provincia di Lodi, le urne saranno aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 per le elezioni comunali del 2026. Solo due comuni della provincia sono coinvolti nel voto, a differenza di altre zone lombarde.

Lodi, 24 maggio 2026 – In provincia di Lodi, a differenza di molte altre province lombarde, andranno al voto solo due comuni, domenica 24 (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15). Si tratta di realtà molto piccole: entrambe non raggiungono i 3 mila abitanti complessivi, ben al di sotto della soglia dei 15 mila. I comuni interessati sono Borgo San Giovanni e Merlino. Borgo San Giovanni. Merlino. Borgo San Giovanni. Borgo San Giovanni vede come sindaco uscente Moira Rebughini, eletta il 20 e 21 settembre 2020, che non si ricandiderà. Al suo posto la lista civica di continuità ‘Progetto per Borgo’, che candida il vicesindaco uscente Nicola Buonsante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 in provincia di Lodi, urne aperte: i Comuni e i candidati sindaco

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Alessandro Maglioccola candidato | Rivolta Civica – Rivolta dAdda 2026

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