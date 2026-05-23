Elezioni comunali nel Milanese nove Comuni alle urne 93 in tutta la Regione | i candidati e quando votare

Nove Comuni nel Milanese si trovano alle urne il 24 e 25 maggio per le elezioni comunali. In totale, nella regione sono 93 i municipi coinvolti nelle consultazioni elettorali previste in questi due giorni. Le votazioni si svolgono secondo il calendario stabilito, con i cittadini chiamati a scegliere i loro rappresentanti comunali. Le operazioni di voto si svolgono in modo regolare e secondo le procedure standard previste dalla legge.

Sono 93 i Comuni della Lombardia chiamati a votare domani, 24 maggio, e il giorno successivo, lunedì 25 maggio. Nove le cittadine che andranno alle urne nella Città metropolitana di Milano: si tratta di Baranzate, Bollate, Corsico, Cuggiono, Legnano, Magnago, Parabiago, Segrate e Vittuone. Le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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