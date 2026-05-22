elezioni a salerno la sfida di vincenzo de luca a gherardo maria marenghi

A Salerno si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, con la candidatura di Vincenzo De Luca e Gherardo Maria Marenghi. La campagna elettorale sta attirando molta attenzione da parte dei partiti politici, considerata la rilevanza della città nella regione. La competizione vede due figure centrali che si sfidano per ottenere il sostegno degli elettori locali. La consultazione rappresenta un momento importante per la politica cittadina e regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti In Campania le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Salerno sono sicuramente quelle più attenzionate dai partiti. In gioco, infatti, oltre alla fascia tricolore, potrebbe esserci la tenuta degli equilibri nati dal trionfo in Regione Campania di Roberto Fico che devono fare i conti con il ritorno sulla scena cittadina di Vincenzo De Luca. L’ex presidente della giunta regionale, che prova a conquistare per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guida una coalizione formata da 7 liste, cinque civiche e due di partito (Psi e Davvero). In campo non ci sarà il simbolo del Pd che, tuttavia, sosterrà l’ex governatore schierando molti dei suoi esponenti nelle storiche civiche d’ispirazione deluchiana e nella lista “A Testa Alta”, presente anche in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Comunali a Salerno, Lanocita presenta la sua Salerno Democratica e sfida De Luca ad un confronto

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