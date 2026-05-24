Alle ore 19, nelle elezioni comunali del 24-25 maggio, l’affluenza in Calabria si attestava al 36,26% a Reggio Calabria e al 35,78% a Palmi. A Messina, invece, si registrava un'affluenza del 35%. I dati riguardano tutte le sezioni e sono aggiornati rispetto allo stesso orario di chiusura delle urne.

Secondo rilevamento sull'affluenza per le Amministrative del 24-25 maggio. In Calabria, Reggio ha fatto registrare il 36,26% (196 sezioni su 196), mentre a Palmi siamo al 35,78%. A Crotone nelle 74 sezioni siamo al 36,85%, mentre Castrovillari si ferma al 34,42%. San Giovanni in Fiore è al 35,63%. Nel complesso nei 79 comuni della Calabria dove si vota siamo al 35,93%, due punti avanti rispetto alle precedenti. Per quanto riguarda la Sicilia, a Messina, il Comune più importante al voto in questa tornata, con i dati sulle 253 sezioni, siamo al 35,50%. Milazzo è al 42,36%. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Amministrative 2026, l'affluenza alle 19: Messina al 35%, Reggio Calabria e Crotone al 36%

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